«Закрыл гештальт»: AKMAL’ о выступлении на «Алых парусах»

Певец AKMAL’ рассказал, что очень рад был выступить для выпускников на «Алых парусах». По его словам, стать частью такого шоу — большое счастье.

«Потрясающие ощущения, ощущение праздника! Я, наконец-то, закрыл свой гештальт. Побывал на своем выпускном. Пускай он уже не мой, но быть частью этого праздника — это большое счастье», — с восторгом поделился AKMAL’.

Во время выступления певцу пришлось петь высоко на платформе. AKMAL’ рассказал, что никак не готовился: о том, что он «куда-то поднимается» ему сказали лишь накануне на репетиции. У артиста была страховка в виде крепления.

«Вроде как смотрелось хорошо», — отметил исполнитель хита «Раневская».

Выпускникам артист пожелал «выдохнуть хотя бы немного», а дальше — построить правильные планы на будущее и не бояться никаких трудностей.

Праздник «Алые паруса» возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В этом году праздник отмечает 20-летие со дня возрождения.