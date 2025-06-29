На сцене «Алых парусов» прозвучала 7-я симфония Шостаковича

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 168 0

Этот номер посвящен снятию блокады Ленинграда и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2025

На сцене «Алых парусов» на Дворцовой площади прозвучала седьмая симфония композитора Дмитрия Шостаковича в исполнении хора и оркестра под руководством дирижера Николы Мельникова. Этот номер посвящен снятию блокады Ленинграда и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Исполнение симфонии сопровождалось архивными кадрами тех времен, что придало произведению особую силу. Симфония Шостаковича имеет особое значение для Петербурга. Эта мелодия отражает боль и силу, трагедию и победу, тьму и свет, который никогда не гаснет. Эта симфония стала настоящим голосом памяти о Блокаде Ленинграда, проходя сквозь время, связывая поколения.

Дмитрий Шостакович начал писать симфонию уже в первые недели Великой Отечественной войны в Ленинграде. К середине сентября композитор закончил две части, а 29 сентября завершил третью. В середине октября 1941 года он вместе с двумя детьми был эвакуирован в Куйбышев, где продолжил работу над симфонией. 27 декабря 1941 года произведение было готово и 9 августа 1942 года прозвучало в Большом зале Ленинградской консерватории.

Праздник «Алые паруса» возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В этом году праздник отмечает 20-летие со дня возрождения.

Ранее 5-tv.ru писал, что бриг «Россия» под алыми парусами вошел в акваторию Невы. В юбилейный для возрожденного праздника год проход парусника станет еще более захватывающим.

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