На Камчатке мужчина застрелил своего зятя в ходе незаконной охоты

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 23 0

Мужчина застрелил своего зятя в ходе охоты на Камчатке

В ходе незаконной охоты на Камчатке мужчина застрелил своего зятя

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Инцидент произошел 18 апреля 2025 года в Усть-Большерецком районе.

В районе реки Гольцовки в Камчатском крае 65-летний мужчина застрелил своего 35-летнего зятя. Инцидент произошел во время незаконной охоты на лодке. Об этом сообщили в СУ СК России по Камчатскому краю.

Происшествие случилось 18 апреля 2025 года, когда зять обвиняемого покинул моторную лодку, а тот, не заметив это, выстрелил в утку.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в незаконной охоте с применением механического транспортного средства и в причинении смерти по неосторожности своему зятю (ч. 1 ст. 109, п. „б“ ч. 1 ст. 258 УК РФ)», — отмечается в материале.

Следствие отметило, что в какой-то момент обвиняемый увидел утку. Однако он не удостоверился в том, что на линии огня никого нет. Мужчина выстрелил один раз и поразил своего зятя, который скончался от полученной раны на месте происшествия.

По сообщениям ведомства, следствие собрало достаточно доказательств, и дело уже направлено прокурору.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Тульской области застрелили главу колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова.

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