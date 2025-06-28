«Особо не предупреждали»: Трамп заявил о неосведомленности Ирана перед ударами США

По словам американского лидера, Тегеран не мог заранее вывезти запасы урана со своих ядерных объектов.

Иранские власти были максимально долго не в курсе, что США ударят по ядерным объектам страны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в в эфире Fox News.

«Мы их особо не предупреждали, они до последнего момента не знали, что мы идем», — отметил американский лидер.

Трамп добавил, что у Ирана не было возможности заранее вывезти запаса урана с ядерных объектов.

По словам американского лидера, никто в мире не ожидал, что США ударит по Фордо. По его словам, данный объект считали «непробиваемым».

Ранее 5-tv.ru писал, что США будут готовы вновь применить военную силу против Ирана, если выяснится, что он сохранил возможности обогащать уран. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Помимо этого, Трамп заявил, что не верит в наличие у Ирана секретных ядерных объектов и не беспокоится по этому поводу. Глава США уверен, что Тегеран сейчас сосредоточен на восстановлении страны после ударов со стороны Вашингтона.