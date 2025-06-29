Актрису из «Твин Пикса» Ребекку Дель Рио нашли мертвой в Лос-Анджелесе

Умерла певица и актриса Ребекка Дель Рио, известная по ролям в сериалах «Твин Пикс» и «Малхолланд Драйв». Об этом сообщило американское издание Variety.

Отмечается, что тело было найдено в резиденции артистки в Лос-Анджелесе. Артистке было 57 лет. Причина смерти не сообщается.

«На данный момент нет дополнительной информации о причинах смерти», — говорится в сообщении.

В последние годы своей жизни Ребекка выступала с оркестром Red Room, исполняя композиции из «Твин Пикса». Незадолго до смерти она также приняла участие в благотворительном мероприятии, посвященном фильму «Малхолланд Драйв».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умерла звезда «Иронии судьбы» Валентина Талызина. Актрису похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве