Актрису из «Твин Пикса» Ребекку Дель Рио нашли мертвой в Лос-Анджелесе

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 28 0

В последние годы жизни артистка выступала с оркестром — ничего не предвещало беды.

Актрису «Твин Пикса» Дель Рио нашли мертвой в Лос-Анджелесе

Фото: Chris Pizzello/AP/ТАСС

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Умерла певица и актриса Ребекка Дель Рио, известная по ролям в сериалах «Твин Пикс» и «Малхолланд Драйв». Об этом сообщило американское издание Variety.

Отмечается, что тело было найдено в резиденции артистки в Лос-Анджелесе. Артистке было 57 лет. Причина смерти не сообщается.

«На данный момент нет дополнительной информации о причинах смерти», — говорится в сообщении.

В последние годы своей жизни Ребекка выступала с оркестром Red Room, исполняя композиции из «Твин Пикса». Незадолго до смерти она также приняла участие в благотворительном мероприятии, посвященном фильму «Малхолланд Драйв».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умерла звезда «Иронии судьбы» Валентина Талызина. Актрису похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве

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