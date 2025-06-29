Брайан О’Коннер появится в последнем «Форсаже» — кто заменит погибшего Пола Уокера

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 16 0

Вин Дизель: Брайан О’Коннер вернется в последнем «Форсаже»

Брайан О’Коннер появится в последнем «Форсаже» — кто заменит погибшего Пола Уокера

Фото: Кадр из к/ф «Форсаж 7 », реж. Джеймс Ван, 2015г.

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Картина выйдет на большие экраны в 2027 году.

Американский актер, исполнитель роли Доминика Торетто, Вин Дизель заявил, что последний фильм франшизы «Форсаж» выйдет на большие экраны в апреле 2027 года. Об этом сообщает издание Deadline.

Во время выступления на фестивале FuelFest в Южной Калифорнии актер добавил, что в картине появится персонаж погибшего Пола Уокера — Брайан О’Коннор. О технических подробностях Дизель не распространялся.

Ранее Дизель сообщил о том, что действие нового фильма, как и самой первой части, будет происходить в Лос-Анджелесе. Даже после разрушительных пожаров, по мнению актера, важно сохранить кинопроизводство именно в «городе ангелов».

Медиафраншиза «Форсаж» является одной из самых успешных в истории кинематографа. Общемировые кассовые сборы составили более семи миллиардов долларов. Первый фильм был выпущен в 2001 году. Он же положил начало оригинальной тетралогии, которая завершилась с выходом «Форсаж 4» в 2009-м.

Седьмая часть франшизы стала последней ролью для Пола Уокера, который погиб в автокатастрофе в 2013 году. Именно для финальных сцен этой картины создатели прибегли к помощи брата актера — Коди Уокера, которого с помощью компьютерной графики превратили в Пола.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как американские актеры Брэд Питт и Том Круз встретились на премьере фильма «Формула-1».

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