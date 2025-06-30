Ким Чен Ын встретился с министром культуры РФ Ольгой Любимовой

Лидер Корейской Народно-Демократической Республике Ким Чен Ын провел встречу с министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой. Об этом 30 июня стало известно из сообщения Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

«29 июня, в первую годовщину подписания нового договора между КНДР и Россией, генеральный секретарь Трудовой партии Кореи <…> Ким Чен Ын встретился <…> с министром культуры Ольгой Любимовой, которая находится с визитом в нашей стране во главе делегации Министерства культуры РФ», — говорится в публикации.

В ходе встречи также присутствовал Александр Мацегора, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в КНДР.

Сообщается, что встреча прошла «в атмосфере теплой дружбы». В ходе встречи участники не только общались, но и посмотрели выступления российских артистов, которые в это время находились в Пхеньяне. Также на мероприятии выступили и представители искусства КНДР.

«Товарищ Ким Чен Ын поздравил российских артистов, которые своими уникальными и страстными выступлениями воспевали расцветающую дружбу между КНДР и Россией, и вручил им корзину цветов», — передает агентство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр культуры РФ Ольга Любимова прибыла с рабочим визитом в КНДР. Она отметила, что между странами сложились дружеские отношения на основе взаимного уважения, солидарности и тесных исторических связей.