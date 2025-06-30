Бейонсе чуть не разбилась на концерте

Эфирная новость 28 0

Выступление певицы пришлось прервать.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Trish Badger; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица Бейонсе решила показать своим фанатам настоящее шоу. Но во время выступления в Хьюстоне ее трюк вышел из-под контроля.

Машина, на которой она летала над толпой, резко накренилась — один из тросов, поддерживающих автомобиль, оторвался. Это вызвало панику у зрителей и команды. Но только не у самой поп-звезды. Она продолжила петь с хладнокровием настоящей иконы — не дрогнув и с неизменной улыбкой.

Тем не менее шоу быстро остановили, а машину спустили на сцену. К счастью, обошлось без пострадавших.

На шоу певицы часто что-то идет не так. Недавно Бейонсе во время выступления… лишилась брюк. Об этом сообщал ранее 5-tv.ru. Когда артистка исполняла песню I’m That Girl, брюки в ковбойском стиле плавно съехали с ее бедер в область лодыжек. Но певица сделала этот инцидент частью своего перформанса. Она аккуратно присела, продолжая петь, улыбнулась и подняла одежду, которая ее подвела. Зрители поддержали ее аплодисментами.

+13° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
78.47
0.26 92.28
0.62
Повезет Близнецам, Весам и Водолеям: гороскоп на июль 2025 года для всех...

Последние новости

10:54
Первый футбольный матч роботов прошел в Китае
10:36
Иран продолжит обогащать уран
10:18
Бейонсе чуть не разбилась на концерте
9:40
«Дистанционно смотрят»: близкие Басты не пропускают ни одного его концерта
9:20
США могут снять санкции с Ирана
9:02
Ливни стали причиной мощных наводнений в Афганистане и Пакистане

Сейчас читают

Семья студента Гукежева сказала, как он погиб, спасая девочку от дрона ВСУ
Прямая трансляция праздника выпускников «Алые паруса — 2025»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025