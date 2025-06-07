Выпрыгнула из штанов: Бейонсе во время выступления лишилась брюк

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 25 0

Бейонсе во время выступления лишилась брюк

Бейонсе во время выступления лишилась брюк

Фото: www.globallookpress.com/Trish Badger

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Концерт проходил в рамках тура «Cowboy Carter».

Бейонсе лишилась брюк прямо на сцене во время выступления в Лондоне. Кадры того, как часть костюма попыталась сбежать от певицы, опубликовало издание TMZ.

Когда Бейонсе исполняла песню «I’m That Girl», брюки в ковбойском стиле плавно съехали с ее бедер в область лодыжек. Но певица сделала этот инцидент частью своего перформанса. Она аккуратно присела, продолжая петь, улыбнулась и подняла одежду, которая ее подвела. Зрители поддержали ее аплодисментами. А одна из танцовщиц балета помогла диве закрепить костюм. При этом выступление ни на секунду не прерывалось.

Концерт проходил в рамках тура «Cowboy Carter», который организован в поддержку ее одноименного альбома. Он начался 28 апреля в Калифорнии и запланирован до 26 июня.

Бейонсе Ноулз-Картер является американской певицей в стиле R&B, актрисой, танцовщицей, музыкальным продюсером. Прославилась в конце 1990-х годов, когда выступала в составе группы Destiny’s Child.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бейонсе впервые получила премию «Грэмми» в номинации «Альбом года».

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