Сумма выше крыши: когда можно оспорить повышение арендной платы за квартиру

Грамотно составленный договор поможет решить многие спорные вопросы.

Повышение суммы ежемесячной арендной платы за квартиру можно оспорить. Об этом изданию Life.ru рассказал вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

По словам эксперта, это будет возможно, если при съеме был заключен грамотный договор.

«Отношения по найму жилого помещения регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации. В частности, статья 614 ГК РФ, а также положения главы 35 ГК РФ, посвященной найму жилого помещения, устанавливают порядок и условия изменения размера арендной платы. Ключевым принципом является то, что размер платы за наем жилого помещения определяется соглашением сторон», — заверил юрист.

То есть какие-либо изменения в условиях договора, в том числе и объем выплат, должны быть утверждены и съемщиком, и хозяином помещения, пояснил Кузнецов.

Он подчеркивает, что измениться сумма аренды может только в сроки, предусмотренные в соглашении, но не чаще одного раза в год. Если в договоре подобные условия указаны не были, то повышение суммы выплат возможно только при взаимном согласии сторон.

В таком случае съемщик в праве платить арендодателю прежнюю сумму, нужно только сохранять квитанции об оплате.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что юрист назвала опасные условия сделок с недвижимостью.