Сумма выше крыши: когда можно оспорить повышение арендной платы за квартиру

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 24 0

Юрист Кузнецов: часто повышение арендной платы за квартиру можно оспорить

В каких случаях можно оспорить повышение арендной платы за квартиру

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Грамотно составленный договор поможет решить многие спорные вопросы.

Повышение суммы ежемесячной арендной платы за квартиру можно оспорить. Об этом изданию Life.ru рассказал вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

По словам эксперта, это будет возможно, если при съеме был заключен грамотный договор.

«Отношения по найму жилого помещения регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации. В частности, статья 614 ГК РФ, а также положения главы 35 ГК РФ, посвященной найму жилого помещения, устанавливают порядок и условия изменения размера арендной платы. Ключевым принципом является то, что размер платы за наем жилого помещения определяется соглашением сторон», — заверил юрист.

То есть какие-либо изменения в условиях договора, в том числе и объем выплат, должны быть утверждены и съемщиком, и хозяином помещения, пояснил Кузнецов.

Он подчеркивает, что измениться сумма аренды может только в сроки, предусмотренные в соглашении, но не чаще одного раза в год. Если в договоре подобные условия указаны не были, то повышение суммы выплат возможно только при взаимном согласии сторон.

В таком случае съемщик в праве платить арендодателю прежнюю сумму, нужно только сохранять квитанции об оплате.

 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что юрист назвала опасные условия сделок с недвижимостью.

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