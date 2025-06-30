Агенты украинских спецслужб задержаны в Крыму

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Пособников СБУ задержали в Крыму

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Им грозит до двадцати лет лишения свободы.

В Крыму задержаны два агента украинских спецслужб, которые передавали СБУ информацию о расположении российских военных объектов.

Один признался, что сам вышел на вражеский интернет-бот, желая заработать. Увидев поезд с нефтепродуктами, снял видео и отправил противнику.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье о госизмене. Им грозит до двадцати лет лишения свободы.

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