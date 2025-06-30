Азербайджанские правоохранители проводят «операцию» в офисе Sputnik в Баку

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Ангелина Халина
Ангелина Халина 45 0

В МВД Азербайджана заявили о проведении операции в офисе Sputnik в Баку

Азербайджанские правоохранители проводят «операцию» в офисе Sputnik в Баку

Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

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Российские журналисты агентства не выходят на связь.

Азербайджанские правоохранительные органы проводят операцию в офисе информационного агентства «Sputnik Азербайджан». Об этом сообщил портал Qafqazinfo со ссылкой на МВД республики. Отмечается, что здание уже находится под контролем полиции.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, в свою очередь, что сотрудники российского посольства в Азербайджане выехали к зданию редакции.

«Сотрудники (агентства. — Прим. ред.) не выходят на связь — очевидно, лишены доступа к телефону. Среди них есть граждане России», — отметила Симоньян в своем Telegram-канале.

Ситуацию также прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат указала, что Москва обеспокоена отсутствием связи с российскими журналистами. Она отметила, что местные правоохранители не допускают сотрудников посольства РФ до журналистов и не объясняют причины своих действий.

Прежде министерство культуры Азербайджана приняло решение об отмене всех культурных мероприятий, которые должны были состояться в стране при участии российских организаций. Причиной такого решения стало задержание полицией Екатеринбурга участников преступной группировки, в которую входили граждане Азербайджана.

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