Азербайджанские правоохранители проводят «операцию» в офисе Sputnik в Баку
В МВД Азербайджана заявили о проведении операции в офисе Sputnik в Баку
Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey
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Российские журналисты агентства не выходят на связь.
Азербайджанские правоохранительные органы проводят операцию в офисе информационного агентства «Sputnik Азербайджан». Об этом сообщил портал Qafqazinfo со ссылкой на МВД республики. Отмечается, что здание уже находится под контролем полиции.
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, в свою очередь, что сотрудники российского посольства в Азербайджане выехали к зданию редакции.
«Сотрудники (агентства. — Прим. ред.) не выходят на связь — очевидно, лишены доступа к телефону. Среди них есть граждане России», — отметила Симоньян в своем Telegram-канале.
Ситуацию также прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат указала, что Москва обеспокоена отсутствием связи с российскими журналистами. Она отметила, что местные правоохранители не допускают сотрудников посольства РФ до журналистов и не объясняют причины своих действий.
Прежде министерство культуры Азербайджана приняло решение об отмене всех культурных мероприятий, которые должны были состояться в стране при участии российских организаций. Причиной такого решения стало задержание полицией Екатеринбурга участников преступной группировки, в которую входили граждане Азербайджана.
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