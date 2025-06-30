В мессенджере Max зарегистрировался первый миллион пользователей

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 24 0

Больше всего новое российское приложение привлекло пользователей смартфонов на системе Android.

В российской цифровой платформе MAX зарегистрировался первый миллион человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Роман Пименов

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В российской цифровой платформе МАХ зарегистрировался первый миллион пользователей. Об этом сообщила пресс-служба компании VK, частью которого является новый мессенджер.

«За несколько недель в мессенджере МАХ отправлено 14 миллионов сообщений, совершено более 420 тысяч звонков. Средняя продолжительность голосового вызова в МАХ составила восемь минут шесть секунд», — проинформировали представители приложения.

Больше всего новинкой заинтересовались пользователи смартфонов с операционной системой Android. На них приходится 75% зарегистрированных. На устройства с программным обеспечением iOS мессенджер установили 23% зарегистрированных. Еще 2% пользователей скачали версию для персонального компьютера.

Больше всего людей МАХ привлек в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Краснодаре.

Первая версия данного приложения стала доступна для скачивания 26 марта 2025 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин подписал закон о запуске национального мессенджера. Это приложение подразумевает цифровой сервис, сочетающий функции общения и взаимодействия с государственными и муниципальными структурами.

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