Лавров: Армянская апостольская церковь не должна подвергаться нападкам

Вопросы международной безопасности обсуждали сегодня главы МИД стран-участниц ОДКБ в Киргизии. На повестке была и Армения, которая приостановила свое членство в организации зимой прошлого года и демонстративно пропустила сегодняшнее заседание.

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров отметил, что ОДКБ наблюдает за обстановкой в республике, где происходили волнения на фоне конфликта властей с Армянской апостольской церковью.

«Нападки на каноническую тысячелетнюю Армянскую апостольскую церковь, вызывают серьезнейшую озабоченность. Церковь традиционно всегда была одной из ключевых опор армянского общества. И нам бы очень не хотелось, чтобы эта церковь подвергалась неоправданным нападкам, по сути дела, без каких-либо серьезных оснований», — отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров также отметил, что решение должно быть найдено с учетом прав верующих и армянской конституции.