Путин дал совет молодым спортсменам по выполнению упражнения на пресс

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 20 0

Российский лидер принял участие в открытии социальных объектов в новых регионах страны.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин дал ценные советы молодым спортсменам, как правильно выполнять упражнения на пресс. Сегодня, 30 июня, российский лидер по видеосвязи принял участие в открытии социальных объектов в новых субъектах страны. Увидев на фоне выполняющих физические упражнения ребят, глава государства отметил, что во время скручиваний правильно держать руки за головой.

«Я посмотрел, ребята там у вас тренируются за вашей спиной. Я вижу они пресс подкачивают, ручки лучше пусть за голову закладывать, а не просто так подниматься. Вы им скажите, а так все правильно делают», — указал Путин.

Этот совет президент дал, наблюдая за тренировкой детей в новой школе в Геническом районе Херсонской области. Директор школы Ильмий Челебиев рассказал президенту о том, как развивается спортивная составляющая учебного заведения.

До этого глава госудасртва заявил, что Донбасс и Новороссия к 2030 году должны выйти на общероссийский уровень по всем показателям и по качеству жизни людей.

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