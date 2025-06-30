Путин дал совет молодым спортсменам по выполнению упражнения на пресс

Президент России Владимир Путин дал ценные советы молодым спортсменам, как правильно выполнять упражнения на пресс. Сегодня, 30 июня, российский лидер по видеосвязи принял участие в открытии социальных объектов в новых субъектах страны. Увидев на фоне выполняющих физические упражнения ребят, глава государства отметил, что во время скручиваний правильно держать руки за головой.

«Я посмотрел, ребята там у вас тренируются за вашей спиной. Я вижу они пресс подкачивают, ручки лучше пусть за голову закладывать, а не просто так подниматься. Вы им скажите, а так все правильно делают», — указал Путин.

Этот совет президент дал, наблюдая за тренировкой детей в новой школе в Геническом районе Херсонской области. Директор школы Ильмий Челебиев рассказал президенту о том, как развивается спортивная составляющая учебного заведения.

До этого глава госудасртва заявил, что Донбасс и Новороссия к 2030 году должны выйти на общероссийский уровень по всем показателям и по качеству жизни людей.