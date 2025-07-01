Берлин платит: немцы планируют построить завод боеприпасов на Украине

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Германия планирует построить завод боеприпасов на Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com/Philipp Schulze; 5-tv.ru

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В Незалежной новых спонсоров встречали с распростертыми объятиями.

Уже в следующем году сумма вливаний в Украину значительно увеличится, в первую очередь за счет новых поступлений из Германии. Берлин планирует не только поставлять больше оружия, но и открыть производство вооружений на территории Украины.

Сегодня туда впервые приехали представители оборонной промышленности ФРГ. Пилотный проект — возведение завода по производству боеприпасов под кураторством компании Rheinmetall.

И новых спонсоров встречали с распростертыми объятиями. Глава МИД Украины заявил, что немецкое оружие не только ежедневно спасает жизни, но главное, что немецкий народ знает не хуже украинцев, что борьба за свободу может быть долгой.

Тут даже не понятно, какой период вспоминает министр, ведь вряд ли 1945 год, когда его предки штурмовали Берлин.

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