Похоже на цунами: редкое явление рулонное облако наблюдали в Португалии
Редкое явление рулонное облако наблюдали в Португалии
Фото, видео: www.globallookpress.com/Andreas Van Der Wurf/Whitehotpix; 5-tv.ru
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Оно образуется из-за сильных контрастов между воздушными массами и морским бризом.
Захватывающую картину сегодня могли наблюдать туристы в Португалии. Возле побережья сразу нескольких городов повисло так называемое рулонное облако или валовое, как еще его называют.
Несмотря на грозный вид, напоминающий цунами, облако совершенно неопасно и образуется из-за сильных контрастов между воздушными массами и морским бризом.
То есть, когда горячий воздух сталкивается с холодным, но вместо того, чтобы подниматься, расширяется горизонтально. Явление это крайне редкое и, как видим, очень впечатляющее.
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