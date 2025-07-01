Похоже на цунами: редкое явление рулонное облако наблюдали в Португалии

Оно образуется из-за сильных контрастов между воздушными массами и морским бризом.

Захватывающую картину сегодня могли наблюдать туристы в Португалии. Возле побережья сразу нескольких городов повисло так называемое рулонное облако или валовое, как еще его называют.

Несмотря на грозный вид, напоминающий цунами, облако совершенно неопасно и образуется из-за сильных контрастов между воздушными массами и морским бризом.

То есть, когда горячий воздух сталкивается с холодным, но вместо того, чтобы подниматься, расширяется горизонтально. Явление это крайне редкое и, как видим, очень впечатляющее.