Маскировка не спасла опорник боевиков ВСУ от атаки экипажей танков Т-72Б3М. Лучшее видео из зоны СВО

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 35 0

Появились кадры атаки экипажей танков Т-72Б3М

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пивоваров; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Уничтожены командный пункт и живая сила протвника.

Экипажи танков Т-72Б3М 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» в ходе боевой работы уничтожили подземный командный пункт, замаскированные опорные пункты и живую силу подразделения ВСУ в зоне проведения СВО в ЛНР. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

На кадрах экипажи танков незамедлительно выдвинулись на закрытые огневые позиции, получив точные координаты целей. После наведения танков военнослужащие выполнили стрельбу 125-мм осколочно-фугасными снарядами по целям на расстоянии до 10 километров.

Корректировка стрельбы и контроль попаданий выполнялись операторами расчетов БПЛА танкового полка, что позволило оперативно отработать по целям с наименьшим расходом боеприпасов.

После завершения стрельбы танкисты сменили огневые позиции, чтобы избежать ответного контрбатарейного огня артиллерии противника или атак дронов-камикадзе.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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Маскировка не спасла опорник боевиков ВСУ от атаки экипажей танков Т-72Б3М. Лучшее видео из зоны СВО

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