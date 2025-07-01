Туристка из России спасла жительницу Китая

Пожилая женщина упала в реку и начала тонуть.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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По-настоящему мужественный поступок совершила наша соотечественница в Китае. Она спасла местную жительницу, которая захлебнулась в реке.

Пожилая китаянка поскользнулась на берегу и упала в воду. Выбраться самостоятельно она уже не смогла. На помощь ей бросилась студентка из нашей страны — все это попало на камеру наблюдения. Россиянка подхватила пострадавшую и вытащила из воды.

Уже на берегу китаянка пришла в сознание, сейчас ее жизни ничто не угрожает.

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