Около 50 тысяч человек эвакуировали из-за пожаров в Турции

Более 50 тысяч человек эвакуировали из-за природных пожаров в Турции. Пламя охватило десятки провинций, в том числе популярные курорты Измир и Анталью.

В нашем посольстве туристам рекомендовали временно воздержаться от полетов в Турцию. Но отдыхающие в очередной раз доказали, что готовы буквально пройти через огонь ради долгожданного отпуска. Не пугают россиян даже поступающие кадры.

В российском генконсульстве, между тем, сообщили, что не получали никаких жалоб от наших соотечественников. Несмотря на масштабы бедствия, никто из туристов во время пожаров не пострадал.