Личный бренд и новые навыки: москвичей приглашают на бесплатные тренинги в июле

Программа поможет жителям столицы управлять развитием своей карьеры.

Столичная служба занятости подготовила серию бесплатных тренингов, вебинаров и деловых игр, которые будут проходить в июле по всей Москве. По словам руководителя центра «Профессии будущего» Андрея Тарасова, его цитирует mos.ru, мероприятия рассчитаны на всех, кто хочет развить профессиональные и предпринимательские навыки, научиться лучше ориентироваться на рынке труда и выстраивать карьеру.

В центре «Моя карьера» посетители узнают, как составлять эффективное резюме, грамотно презентовать себя работодателям и продвигать личный бренд. 3 июля пройдут сразу три тренинга: по созданию «продающего» резюме, выбору стратегий поиска работы и развитию имиджа эксперта.

Кроме того, на мероприятиях поднимут тему самозанятости. Очные встречи запланированы на 8 июля, а вебинар для онлайн-участников — на 14 июля.

Отдельное внимание уделят теме доверия в деловой среде. На тренинге 10 июля расскажут, как строить прочные отношения с клиентами и партнерами и почему это влияет на продажи. Также в программе — разбор трудового договора и договора ГПХ (29 июля), основы SMM для продвижения бизнеса в соцсетях (31 июля), тренинги по анализу рынка труда, планированию карьерного пути и поиску актуальных профессий.

В центре на Шаболовке пройдут мероприятия для предпринимателей — вебинар для мам о совмещении карьеры и семьи, тренинги по выбору бизнес-идеи, финансовой безопасности и работе с маркетплейсами.

Все занятия проводятся бесплатно, но потребуется регистрация.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве пройдет месяц интеллектуальных видов спорта.