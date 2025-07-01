Названы находящиеся под угрозой исчезновения профессии

Кто находится в зоне риска остаться без работы?

В ближайшие два десятилетия с рынка труда могут исчезнуть профессии, в которых много повторяющихся действий и мало креатива. Таким мнением с Lenta.ru поделился эксперт по миграционной повестке и найму персонала Андрей Кладов.

По его словам, под угрозой исчезновения находятся: операторы логистики, кассиры, таксисты, кладовщики, сборщики, упаковщики, контролеры качества, операторы кол-центров, административные работники, журналисты и переводчики, работающие с текстом.

Эксперт уверен, что всего через 20 лет человека, который занимает линейную должность, можно будет заменить роботом или специальной программой.

«По прогнозам специалистов, 1,1 миллиарда человек уже к 2032 году могут быть заменены автоматизированными системами, алгоритмами. Согласно прогнозам Всемирного экономического форума, более 50% работников должны будут пройти переквалификацию, потому что рутинные задачи будет выполнять искусственный интеллект и автоматика», — сказал Кладов.

Соискателям, чьи профессии могут исчезнуть, следует заранее адаптироваться к меняющемуся рынку. Прежде всего, по мнению Андрея Кладова, стоит сосредоточиться на развитии навыков, которые сложно будет заменить машинами.

Также эксперт рассказал, кто больше всего защищен от автоматизации. По его словам, в будущем нельзя будет заменить представителей высшего руководящего звена, а также специалистов, в работе которых требуется как использование профессиональных навыков, так и эмпатии.

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