Полностью заменить не сможет: НR-специалист назвала защищенные от внедрения ИИ профессии

Речь идет о сферах, где нужно мыслить креативно.

Искусственный интеллект (ИИ) не сможет полностью заменить профессии, представителям которых приходится мыслить креативно. Об этом 5-tv.ru рассказала HR-директор мультисервисной компании Олеся Бормотова.

Впрочем, ИИ уже начал проникать в нетехническую сферу.

«Искусственный интеллект уже охватывает профессии, где требуется „думать“ — бухгалтеров, финансовых аналитиков, копирайтеров и даже отчасти дизайнеров», — перечислила эксперт.

При этом, Бормотова успокаивает: ИИ пока не может улавливать тонкости, не обладает эмоциональным интеллектом, а значит, не сможет полностью вклиниться в «мыслящие» профессии. Да и с техническими не все так просто.

«Робот-строитель может укладывать кирпичи, но принять решение в сложной ситуации или проконтролировать результат все еще способен только человек», — подчеркивает эксперт.

А ранее 5-tv.ru рассказывал о практике внедрения ИИ в школьную среду: там нейросеть следит за поварами и проверяет контрольные работы. ИИ уже освободил от однообразной и утомительной работы учителей трех петербургских образовательных учреждений. Учитывая загрузку педагогов, такой помощи наверняка будут рады и в других учебных заведениях. И не только в Петербурге.