«Она плохо ела»: как себя чувствует орангутан из «Тайгана» после отравления вейпом

Животное очень доверяют человеку.

Орангутан Дана из сафари-парка «Тайган» еще полностью не восстановилась после того, как посетительница отравила ее вейпом. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала руководитель пресс-службы учреждения Татьяна Алексагина.

«Она (Дана. — Прим. ред.) стоит, она уже не прячется под одеялом. Два дня доктор с ней вел все работы профилактические. Сегодня он приедет, будет делать ей все-таки УЗИ. <…> Вчера она очень плохо ела, но сегодня мы пробовали давать ей банан, апельсин, она не проявляет интереса. Но сок попила, потому что если идет отравление, нужно пить-пить-пить», — объяснила состояние примата руководитель пресс-службы.

Представитель «Тайгана» подчеркнула, что Дана очень умная, она десять лет воспитывалась людьми и доверяет человеку.

До этого орангутан не пробовала курить, так как никто из сотрудников парка не имеет такой пагубной привычки. Этот факт особенно беспокоит Алексагину, ведь неизвестно, сколько времени примат вдыхала и выдыхала вредные пары, прежде чем «научиться» курить. Длительность видео, которое девушка выложила в интернет, меньше того, сколько минут в действительности правонарушительница взаимодействовала с Даной, уверена представитель сафари-парка.

К тому же девушка нарушила правила безопасности «Тайгана», так как вплотную к вольеру с орангутангом подойти мешают ограждения, из-за которых до обезьяны не дотянуться. Однако они посетительницу не остановили.

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