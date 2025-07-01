Сможет ли разговаривать? Руководитель «Тайгана» идет на поправку после нападения льва

Владелец парка уверен, что животное в произошедшем не виновато.

Неизвестно, сможет ли говорить руководитель сафари-парка «Тайган» Олег Зубков после нападения льва. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала Татьяна Алексагина — руководитель пресс-центра учреждения.

По ее словам, Зубков практически полностью восстановился, но способность разговаривать все еще не вернулась.

«Не знаю, как насчет речи, врачи не дают прогнозов. Тут будет зависеть только от его состояния, насколько сильный организм. У всех по-разному. Здесь нет что вот, допустим, через неделю, через месяц», — уточнила Алексагина.

Дрессировщик сейчас проходит курс антибиотиков. Это необходимая мера, чтобы избежать воспаления. Дело в том, что на клыках хищных животных из-за особенностей их рациона питания находятся бактерии, в том числе и трупные. Они могут вызвать гниение в местах укусов, если вовремя не принять меры, объяснила руководитель пресс-службы.

Зубков продолжает принимать участие в жизни парка, дает распоряжения при помощи сообщений. Сотрудники надеются на скорое возвращение главы «Тайгана».

Инцидент произошел 22 июня. Во время кормления лев среагировал на громкий резкий звук и напал на руководителя сафари-парка. Зубков был экстренно госпитализирован. Когда состояние дрессировщика стабилизовалось, он поспешил всех заверить, что животное усыплять не будут, так как в случившемся виноваты люди, а не хищник.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что женщина дала вейп орангутану в сафари-парке «Тайган».