Экс-замминистра Минобороны РФ Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 89 0

Также ему назначен штраф в размере 100 миллионов рублей

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Московский городской суд вынес приговор бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову. Его признали виновным в хищении средств у банка «Интеркоммерц» и растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы.

Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 100 миллионов рублей. Об этом передает из зала суда корреспондент 5-tv.ru.

Тимур Иванов был лишен государственных наград и звания заслуженного строителя России.

Также суд вынес приговор и второму фигуранту дела — экс-подчиненному Иванова Антону Филатову. Суд назначил 12,5 лет в колонии общего режима и штраф в размере 25 миллионов рублей.

Тимура Иванова задержали 23 апреля 2024 года. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По информации следствия, он вступил в преступный сговор с руководителями компаний-подрядчиков, которые работали на объектах Министерства обороны. В обмен на личную выгоду он заключал с ними договоры.

+11° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
78.53
0.06 92.27
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:29
У Мари Краймбрери украли около 700 тысяч рублей
16:12
Су-34 разбился в Нижегородской области
16:09
В Крыму прошло памятное мероприятие о военкоре «Известий» Федорчаке
16:00
«Она плохо ела»: как себя чувствует орангутан из «Тайгана» после отравления вейпом
15:49
Глава ВЦИОМ: россияне не верят американским президентам
15:45
Побег из теплой спальни: секреты мам и пап по воспитанию сложного чада

Сейчас читают

Семья студента Гукежева сказала, как он погиб, спасая девочку от дрона ВСУ
Энергорынок за неделю: Россия сама нашла Европе замену украинского транзита
Прямая трансляция праздника выпускников «Алые паруса — 2025»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025