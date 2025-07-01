В Баку арестовали главу редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактора

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 37 0

Параллельно оба журналиста внесены в украинскую базу «Миротворца».

Суд в Баку арестовал на 4 месяца главу редакции Sputnik

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

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Суд в Баку арестовал на четыре месяца главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Об этом сообщили в РИА Новости со ссылкой на азербайджанские СМИ.

Оба журналиста были задержаны 30 июня после проведения азербайджанскими правоохранительными органами операции в офисе Sputnik в Баку. По данным издания Minval, Картавых и Белоусов заподозрены «в связях с ФСБ».

Позже в МВД Азербайджана сообщили, что в рамках этого дела всего были задержаны семь человек. Им предъявлены обвинения в мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и легализации имущества, полученного преступным путем. При этом к задержанным, в том числе гражданам России, не допустили даже российских дипломатов.

В МИД РФ выразили протест в связи с действиями Баку и потребовали немедленного освобождения российских журналистов.

Также Игорь Картавых и Евгений Белоусов внесены в базу украинского сайта «Миротворец». 

Ранее 5-tv.ru писал, что в Азербайджане задержали редактора Ruptly.

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В Баку арестовали главу редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактора

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