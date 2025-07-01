В Баку арестовали главу редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактора

Суд в Баку арестовал на четыре месяца главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Об этом сообщили в РИА Новости со ссылкой на азербайджанские СМИ.

Оба журналиста были задержаны 30 июня после проведения азербайджанскими правоохранительными органами операции в офисе Sputnik в Баку. По данным издания Minval, Картавых и Белоусов заподозрены «в связях с ФСБ».

Позже в МВД Азербайджана сообщили, что в рамках этого дела всего были задержаны семь человек. Им предъявлены обвинения в мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и легализации имущества, полученного преступным путем. При этом к задержанным, в том числе гражданам России, не допустили даже российских дипломатов.

В МИД РФ выразили протест в связи с действиями Баку и потребовали немедленного освобождения российских журналистов.

Также Игорь Картавых и Евгений Белоусов внесены в базу украинского сайта «Миротворец».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Азербайджане задержали редактора Ruptly.