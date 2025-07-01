Взрослая особь может достигать двух метров.

Гюрза — редкая, но довольно злобная змея, которую можно встретить в Дагестане. Одного укуса этой рептилии может стать достаточно, чтобы человек скончался. О том, что делать, если эта змея вас все-таки на вас напала, рассказал URA.RU герпетолог и доктор биологических наук Владимир Черлин.

Встретить такую змею можно в горах с особым климатом и растительностью. Помимо России, гюрза обитает также в Северной Африке, на островах Средиземного моря, в Западной, Центральной и Южной Азии.

Взрослая особь может достигать двух метров, а толщина тела сравнима с рукой человека. Весит такое чудо природы более трех килограммов.

Важно учесть, что гюрза может быть враждебна к людям только в период размножения. Таким образом она защищает свою территорию. В остальное время змея старается избегать контакта с людьми.

Если человек встретился с гюрзой как раз в период размножения, то последствия могут быть непоправимыми: эта змея вводит до 50 миллиграммов яда в организм при укусе, что является смертельно опасным показателем.

«Ее яд содержит сразу несколько компонентов, которые в комплексе наносят серьезный удар по организму», — отметил Черлин.

Сначала место укуса сильно отекает, потом происходит кровоизлияние и некроз тканей.

Важно отметить, что такой укус можно даже не сразу почувствовать, особенно если укусили через одежду.

Симптомы укуса: сильная боль, отек, покраснение, иногда появление волдырей и синяков, а также чувство слабости, боль в голове, головокружение, тошнота, потливость. Также может понизиться артериальное давление. Пульс может участиться или же, наоборот, замедлиться.

Укус гюрзы может привести к летальному исходу, но такие случаи — большая редкость, отмечает эксперт. Особенно если человек вовремя обратился за медицинской помощью. Однако у аллергиков риск смерти выше.

«Основная опасность — развитие анафилактического шока у аллергиков, а также выраженное токсическое поражение организма», — сообщил герпетолог.

После укуса, прежде всего, стоит вести себя спокойно и обездвижить пострадавшую конечность, так как паника и бег лишь ускорят распространение яда по организму. Лучше всего зафиксировать конечность ниже уровня сердца.

Жгут накладывать не стоит, это сделает лишь хуже. Обработайте рану антисептиком, наложите стерильную повязку и как можно скорее вызывайте скорую помощь.

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