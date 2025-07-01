Посетительница парка «Тайган» извинилась за случай с вейпом и орангутаном

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 25 0

Сама девушка уверяет, что придерживается здорового образа жизни.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Peerapon Boonyakiat; 5-tv.ru

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Посетительница крымского сафари-парка «Тайган», давшая покурить вейп орангутану, извинилась за свой поступок. Девушка, которую зовут Анастасия Лучкина, раскаивается в содеянном. Кадры с ее обращением появились в распоряжении 5-tv.ru.

«Недавно я совершила поступок недостойного содержания и выложила в сеть видео, о чем сейчас искренне сожалею», — пояснила она.

Анастасия заявила, что придерживается здорового образа жизни — не курит, не злоупотребляет алкоголем и занимается спортом на профессиональном уровне. По словам Лучкиной, она опубликовала кадры с животным, чтобы прославиться, а электронную сигарету предложила обезьяне, следуя примеру других посетителей.

Девушка пояснила, что причинять вред орангутану не хотела, после чего попросила прощения у всех за свои действия.

Лучкина 30 июня дала попробовать вейп орангутану, находящемуся в крымском парке «Тайган», из-за этого самочувствие животного ухудшилось. Днем позже врач парка подчеркнула, что орангутан Дана еще не окрепла, но уже идет на поправку.

Ранее 5-tv.ru писал, как себя чувствует орангутан из «Тайгана» после отравления вейпом.

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