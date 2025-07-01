Избежать сложностей и неудач: названы самые опасные даты в июле 2025

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 42 0

Вселенную будет «мотать» в этом месяце.

Неудачи и депрессия: названы самые опасные даты в июле 2025

Фото: 5-tv.ru

В месяце не все дни бывают удачными, что связывают с возможным ретроградным Меркурием и тревожным звездным узором. Подробнее об этом написало издание Life.ru.

4 июля — Венера перейдет в Близнецы

Ожидать жизненных испытаний следует с начала месяца. Венера, вступившая в знак зодиака Близнецы, почувствует себя неуютно, из-за чего ее энергия стремительно угаснет.

Усугубит ситуацию соединение Венеры и Урана. В этот день возможен упадок сил, угнетающий настроение. Важно предотвращаться перегрузки и повысить двигательную активность. Рекомендуются прогулки.

5 июля — ретроградный Нептун

Планета иллюзий и обмана Нептун развернется вспять в родном знаке зодиака Рыбы и до зимы будет создавать смуту в поступках и мыслях. В этот день высок риск неудач во всех сферах деятельности.

Следует избегать конфликтов, соблюдать осторожность на дороге, придерживаться обещаний и просить о помощи, если это требуется. К серьезным последствиям могут вести негативные эмоции, а также импульсивные действия.

13 июля — ретроградный Сатурн

Второй ретроград пройдет 13 июля. В обратную сторону развернется Сатурн — планета ограничений и трудностей, которая может выбить почву из-под ног практически всем представителям зодиакального круга.

Жизненно важные решения лучше не принимать и стоит аккуратно подбирать слова. Совершив ошибку в этот день, после будет трудно вернуться к прежнему состоянию.

18 июля — ретроградный Меркурий

Самое тревожное событие лета 2025 года — 18 июля — ретроградный Меркурий. Вторая волна его обратного движения повлияет на людей в знаке зодиака Лев.

Возможно желание скупить все, отложенное в корзину на маркетплейсе, а после остаться с сожалениями. В этот день пригодится сила воли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о финансовом гороскопе на июль 2025.

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