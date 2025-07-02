Гонка за жизнь: боец ВС РФ эвакуировал товарища на квадроцикле через минное поле

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Российский боец эвакуировал товарища через минное поле

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Он подорвался шесть раз, но спас друга и сам не пострадал.

Еще на одном участке границы наши подразделения вышли к Днепропетровской области. Более того, впервые нашими бойцами был поднят российский флаг на окраине населенного пункта Новониколаевка. Это первое село, за которое уже идут бои не на территории Донецкой Народной Республики.

И еще один небольшой, но запоминающийся эпизод, который произошел в зоне СВО. Беспилотник-наблюдатель снял, как наш боец с тележкой для эвакуации на квадроцикле прорывался по минному полю для эвакуации своего раненного товарища.

Дорога была усеяна минами. Но российского солдата это не остановило. На этой съемке он подорвался четыре раза, за кадром — еще дважды. Но в итоге спас товарища и сам не пострадал.

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