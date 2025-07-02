«Тимур — веселый и добрый»: Надежда Сысоева о романе с Батрутдиновым

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 32 0

Поклонники Надежды Сысоевой назвали Батрутдинова «офигенной» для нее парой

Надежда Сысоева отреагировала на слухи о романе с Тимуром Батрутдиновым

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Артистка охарактеризовала отношения с мужчиной как теплые.

Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева пояснила, какие отношения связывают ее с юмористом Тимуром Батрутдиновым. Об этом она рассказала в на своей странице в соцсети.

По словам артистки, общение у нее со знаменитостью сугубо дружеское и рабочее. Однако сами отношения с мужчиной она охарактеризовала как теплые.

«Между нами никогда не было романтических отношений. Но они всегда были очень теплыми, потому что Тимур — веселый и добрый молодой человек. Я ему желаю найти свою любовь», — отметила звезда на их совместной фотографии в сети.

Поклонники же Сысоевой посчитали, что Надежда и Тимур стали бы «офигенной парой».

В прошлом году комик после недолгого романа рассталась с блогером Сашей Стоуном. В январе 2024-го пару видели в аэропорту, а уже в начале июля многие заговорили об их разрыве. Надежда эмоционально отзывалась о бывшем избраннике.

Ранее 5-tv.ru писал, что юмористка Надежда Сысоева садится на диету из-за «лишнего» веса. Люди, по ее словам, якобы перестали узнавать знаменитость на улице.

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