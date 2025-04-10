Юмористка Надежда Сысоева садится на диету из-за «лишнего» веса

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 22 0

Надежда Сысоева садится на диету из-за прибавке в весе

Не узнают на улице? Надежда Сысоева планирует сбросить лишний вес

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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При этом поклонники часто акцентируют внимание на том, что знаменитости, напротив, следует набрать килограммы.

Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева пожаловалась на прибавку в весе. В личном блоге юмористка поделилась с подписчиками тем, что недовольна своей фигурой. Знаменитость уточнила, что ее вес составляет 53 килограмма, при этом Сысоева высокая.

«Опа! Пора на каждодневные тренировки и массаж. На секундочку, мой самый большой вес в жизни», — написала она, увидев цифру на весах.

По словам Надежды, после того как она набрала десять килограммов, люди ее не узнают на улице. Она отметила, что проблему нужно решать.

«Возвращаем мою узнаваемость», — добавила артистка в блоге.

При этом поклонники часто акцентируют внимание на том, что Сысоева излишне худая, и ей следует, напротив, набрать килограммы.

Фото: Instagram*/inadenka

До этого артистка сильно похудела, когда участвовала в шоу о выживании знаменитостей. Также у Надежды были проблемы со здоровьем и в личной жизни, поэтому стресс мог негативно сказаться на ее весе.

Ранее 5-tv.ru писал, как гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева приревновала мужа к Сысоевой.

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