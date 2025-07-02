Десятки рейсов отменены в Новосибирске из-за тумана

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Видимость не превышает 50 метров.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

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В распоряжении 5-tv.ru — впечатляющие кадры из Новосибирска, который сегодня погрузился в плотный туман.

Дома буквально утонули в нем. Видимость местами не превышает 50 метров.

Парализована работа международного аэропорта «Толмачево». Прилет более 40 рейсов, в том числе из Петербурга и Москвы, задерживается. Часть бортов отправлена на запасные аэродромы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет чуть не перевернулся при посадке в Индонезии. На борту воздушного судна находился 141 пассажир. При приближении к взлетно-посадочной полосе сильный боковой ветер сдул самолет и накренил его на бок.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, самолет совершил успешную посадку. В результате инцидента никто из пассажиров не получил травм.

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Десятки рейсов отменены в Новосибирске из-за тумана

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