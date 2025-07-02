Россиян предупредили о рисках ранних арбузов на прилавках

Эксперт рассказал, почему первые ягоды могут представлять угрозу здоровью.

Ни для кого не секрет, что многие сельскохозяйственные производители не жалеют удобрений для скорейшего роста арбузов, что может быть опасным для организма человека. Об этом поделился с Lenta.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ, экономист Дмитрий Морковкин.

По его словам, безопасные арбузы отечественного производства начинают созревать только в конце июля — начале августа.

Эксперт отметил, что благодаря современным логистическим маршрутам и торговым связям арбузы можно приобрести в России круглый год. В зимние месяцы они поступают из Бразилии, Коста-Рики и Эквадора, а весной — из Ирана. Однако настоящие, полноценно вызревшие плоды, выращенные в средней полосе страны без применения агрессивных технологий, появляются лишь ближе к августу.

Как объяснил Морковкин, в погоне за прибылью аграрии часто прибегают к интенсивным методам, обрабатывая ягоды нитратами и пестицидами для ускорения роста и защиты от болезней. Такие плоды могут наносить вред организму.

Он также подчеркнул, что первые партии арбузов всегда стоят заметно дороже из-за высокой сезонной наценки. По его словам, переплата редко оправдана. Ранние ягоды уступают по качеству и безопасности тем, что дозревают в естественные сроки.

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