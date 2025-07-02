В Москве открылась фотовыставка «Земля больших кошек»

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 43 0

На кадрах запечатлены момент из жизни дикой природы Приморского края.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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В Москве открылась фотовыставка «Земля больших кошек», посвященная защите редких видов животных.

Автор кадров — фотограф Сергей Горшков. Он посвятил несколько лет изучению и запечатлению уникальных моментов из жизни дикой природы Приморского края. Особое внимание было уделено дальневосточному леопарду и амурскому тигру. Съемки проходили на территории национального парка «Земля леопарда».

Уникальность природы на Дальнем Востоке отметил спецпредставитель президента РФ по природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель некоммерческой организации «Дальневосточные леопарды» Сергей Иванов.

«В последние годы даже наш внутренний туризм растет больше всего на Дальний Восток. На этой выставке мы смотрим только на маленький кусочек Приморского края. А если брать весь Дальний Восток: Камчатка, Командорские острова — уникальные места, где очень красивая природа», — подчеркнул Иванов.

Выставка проходит под отрытым небом на Тверском бульваре и доступна всем гостям и жителям столицы. Первые посетители уже оценили фотографии. Они отметили, что подобные проекты помогают лучше узнать природу родной страны и увидеть, то что спрятано за «каменными джунглями» городов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Приморье на волю выпустили двух амурских тигрят.

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