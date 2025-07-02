В уязвимое место: ВС РФ поразили танк Leopard в Сумской области

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 18 0

ВС РФ поразили танк Leopard в Сумской области

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Боевая машина противника была выведена из строя при помощи дрона.

 Оператор дрона-«камикадзе» Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» уничтожил танк немецкого производства Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что российская разведка заметила танк противника рядом с Писаревкой в Сумской области.

«В результате удара FPV-дроном в уязвимое место — под стык башни — танк противника был выведен из строя», — сообщили в ведомстве.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

+11° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
78.42
-0.11 92.74
0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:42
В национальном парке «Лосиный Остров» проводят масштабное исследование
15:39
В уязвимое место: ВС РФ поразили танк Leopard в Сумской области
15:26
Петербургского коммерсанта подозревают в аферах на 46 миллионов рублей
15:10
Москвич намерен судиться с Netflix из-за музыки в новом сезоне «Игры в кальмара»
14:52
Путин: товарооборот между РФ и Киргизией вырос
14:36
Десятки рейсов отменены в Новосибирске из-за тумана

Сейчас читают

Почему Азербайджан ведет себя столь вызывающе?
Гонка за жизнь: боец ВС РФ эвакуировал товарища на квадроцикле через минное поле
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025