«Нечего было есть»: Наталья Рудова о тяжелом периоде в жизни

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 1 967 0

Актрисе Наталье Рудовой в одно время было нечего есть и негде жить

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Проблемы не остановили артистку.

Нелегкий жизненный период преодолела актриса Наталья Рудова. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере сериала «Театральная зона».

По словам артистки, в ее жизни было время, когда приходилось довольно сложно — без еды и крыши над головой.

«Я была в трудных условиях. И все, по-моему, у меня получилось. Когда-то давно мне нечего было есть и негде жить. Сегодня стою перед вами, и вы берете у меня интервью», — поделилась артистка.

Известно, что, окончив школу, будущая актриса училась в Ивановском областном училище культуры на курсе Танзили Щекиной. Первые деньги она зарабатывала с подработки на детских новогодних концертах.

После получения диплома Наталья поехала в Москву, где сначала поселилась у сестры, а позже работала в спортивном магазине и жила в съемной квартире. У нее были сложности с актерской карьерой, многочисленные кастинги, которые она посещала, не приносили успеха.

Также Рудова нашла подработку в модельном агентстве и снялась в социальной рекламе. Впервые на роль в кинокартине ее взяли в 2005 году. Артистка поучаствовала в телесериале «Примадонна».

Ранее, писал 5-tv.ru, Рудова рассказала о тяготах актрисы.

+11° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
78.65
0.23 92.68
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:21
В Москве стартовали необычные постановки «Театрального бульвара» на Патриарших прудах
23:03
Россиян предупредили о рисках ранних арбузов на прилавках
22:46
«Нечего было есть»: Наталья Рудова о тяжелом периоде в жизни
22:34
Семья рэпера Тупака скурила его прах: «По кругу пустили»
22:18
Путин пошутил о скором приближении зимы на фоне промозглого лета
22:03
«Стали массово рожать»: блогер Столяров рассказал о ценностях россиян

Сейчас читают

Почему Азербайджан ведет себя столь вызывающе?
Огненные пейзажи: появились кадры со съемок клипа SHAMAN на песню «Прямо по сердцу»
Минфин США разрешил российским банкам проводить сделки по атомной энергетике
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025