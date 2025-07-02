«Целую мужика, к которому ничего не испытываю»: Рудова о тяготах актрисы

Артистка рассказала о трудностях вживания в роль.

Актрисе Наталье Рудовой приходится преодолевать себя каждый раз, когда она задействована в любовной сцене на съемках. Об этом артистка рассказала на премьере сериала «Театральная зона» в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Во всех любовных сценах я всегда себя преодолеваю, потому что целую мужика, к которому ничего не испытываю. Мне тяжело. Но я себя всегда одолеваю. Все остальное не так сложно», — поделилась звезда «Универа».

Разговор коснулся романтических сцен из-за обсуждения трудностей вживания в роль. Потому что сериал, премьеру которого посетила Наталья, расскажет о заключенных. Их характеры актерам нужно мастерски передать, чтобы в достоверность происходящего на экране поверил каждый.

По сюжету «Театральной зоны» режиссер попадает в тюрьму за поджог театра. Для того чтобы выйти досрочно, ему нужно поставить спектакль «Ромео и Джульетта». Труппа у у него не совсем обычная — братья по несчастью и те, кто их охраняет.

Актерский состав радует звездностью. Среди героев зрителю встретятся Борис Дергачев, известный своими комедийными ролями, востребованный молодой артист Никита Кологривый и даже рэпер Нигатив (настоящее имя — Владимир Афанасьев), который сейчас активно снимается в телевизионных проектах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Рудова сравнила двух Юриев. Она ответила на вопрос: кто лучше — Колокольников или Борисов?