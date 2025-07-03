«Общество не поведется на провокации»: чем вызвано обострение разногласий между Москвой и Баку

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 30 0

Политолог Мухин: разногласия Москвы и Баку вызваны обострением комплекса проблем

Разногласия Москвы и Баку вызваны обострением комплекса проблем

Фото: © РИА Новости/Мурад Оруджев

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Недавно Евросоюз и Британия выделили значительные средства для создания турбулентности.

Обострение отношений между Россией и Азербайджаном — следствие комплекса внешних и внутренних проблем. Об этом в беседе с EADaily рассказал политолог Алексей Мухин.

По словам эксперта, в этом случае внутренние проблемы основываются на комплексе политической неполноценности азербайджанского общества, оперирующего понятием «имперские флешбэки» в отношении РФ. Полный список претензий, по мнению специалиста, лишь подкрепляет его точку зрения.

При этом внешние проблемы заключены в ситуации с разрушенным в ходе специальной военной операции (СВО) Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом на Украине, занимавшимся азербайджанской нефтью, а также распространением в Азербайджане прозападных некоммерческих организаций.

Мухин отметил, что сравнительно недавно ЕС и Британия выделили значительные средства на «достижение демократии» или же инициирование нужной для них турбулентности. Свою роль играют и действия британских и других спецслужб Запада, применяющих криминальный этнический элемент как агентов на территории России.

Политолог уверен, что сильно стараются разжигать антиазербайджанские настроения в медиа и соцсетях разные антироссийские субъекты, по большей части украинские, например, Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО).

«Думаю, что, несмотря на это, гражданское общество не поведется на провокации, а российские правоохранители и спецслужбы воспользуются обстоятельствами для того, чтобы „привести в порядок“ ситуацию с этническими группировками в стране», — предположил собеседник.

Мухин добавил, что «события в Азербайджане и брутальное поведение местных силовиков некоторыми интерпретированы как сигнал релокантам вернуться в РФ для начала подрывной деятельности».

Ранее 5-tv.ru писал, что Москва призывает Баку вернуться к стратегическому союзничеству.

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