Ответят за русофобию: у ООН возникли вопросы к политике Латвии

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В ООН потребовали от Латвии обосновать запрет русского языка

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Голенков; 5-tv.ru

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Также вопросы вызывает закон об иммиграции.

Латвии придется отчитаться перед ООН за русофобию. Комитет организации по правам человека выразил обеспокоенность в связи с отменой русского языка в латвийских школах.

От Риги также потребовали обосновать запрет русского языка в средствах массовой информации. Кроме того, в ООН обратили внимание и на закон об иммиграции, предполагающий обязательный для продления вида на жительства экзамен по латышскому для россиян.

В комитете опасаются, что это может создать угрозу для давних жителей и в конечном итоге привести к выселениям.

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