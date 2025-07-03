Торговля раскрашенными цыплятами пресечена в Ленинградской области
Попытка выдать обычных кур за элитных подвела коммерсантов под статью.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Крашеные цыплята подвели под статью горе-коммерсантов из Ленинградской области. Чтобы побольше заработать, они взяли обычных птенцов, а потом выкрасили их чуть ли не во все цвета радуги!
Таким образом их попытались выдать за кур элитных и дорогих пород. Обман раскрыли после вмешательства ветеринарной службы. Документов, подтверждающих элитный статус, не оказалось.
Теперь возбуждено административное дело. Изъятых из продажи цыплят отправили на обследование, чтобы выявить возможные инфекционные заболевания.
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