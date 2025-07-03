Евгении Гуцул предъявлено новое обвинение: «Это политическое дело»

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Евгении Гуцул предъявлено новое обвинение

Фото, видео: © РИА Новости/Родион Прока; 5-tv.ru

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Глава Гагаузии считает, что ее хотят устранить как конкурента.

Глава Гагаузии Евгения Гуцул, которой вот-вот должны вынести приговор, прибыла в кишиневский суд на слушания по сфабрикованному против нее делу. Сторонники встретили ее аплодисментами и скандировали лозунги в ее поддержку.

Гуцул заявила, что всю ночь перед слушанием у дверей ее квартиры дежурили силовики. Более того: она получила новое обвинение, которое отличается от предыдущих. Ранее Гуцул приписывали незаконное финансирование запрещенной в Молдавии партии «Шор» во время выборов.

Сама политик считает, что молдавские власти пытаются лишить оппозицию голоса и устранить ее как конкурента.

«Мы понимаем, что это политическое дело, и это чисто направлено на то, чтобы меня убрать как оппозиционного политика, потому что вы все прекрасно знаете, что есть некоторое недопонимание с Кишиневом», — заявила глава АТО Гагаузия Евгения Гуцул.

Обвинение требует приговорить ее к девяти годам лишения свободы и запретить на пять лет занимать госдолжности.

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Евгении Гуцул предъявлено новое обвинение: «Это политическое дело»

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