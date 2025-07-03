Центробанк РФ рассмотрит снижение ключевой ставки в июле

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 38 0

Замедление инфляции идет быстрее, чем ожидалось в предыдущем прогнозе.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Центральный банк (ЦБ) РФ рассмотрит снижение ключевой ставки в июле, если не появятся никакие непредвиденные обстоятельства. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на брифинге в рамках Финансового конгресса Банка России.

«Если ничего не произойдет непредвиденного, если сохранятся те тенденции, которые сейчас сформировались, то, с большей вероятностью, будем рассматривать снижение ставки», — сказала Набиуллина.

Она отметила, что в ЦБ РФ видят замедление инфляции, причем «в устойчивой компоненте» и «быстрее, чем ожидалось в предыдущем прогнозе».

Набиуллина добавила, что снижение ключевого показателя в июне уже отражается на экономике. В частности, это касается рыночных ставок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам главы ЦБ РФ, Россию ждут неспокойные времена. Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления в рамках Финансового конгресса регулятора отметила, что все это даст новые возможности для роста страны. Однако из-за этого Россия пока не может «выдохнуть» и замедлиться несмотря на то, что она завершила адаптацию к факторам, которые влияют на нее извне.

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