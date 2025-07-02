Набиуллина: Россию ждут неспокойные времена

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 701 0

По словам главы Центробанка, это даст новые возможности для роста страны.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Россию ждут неспокойные времена, но они смогут дать новые возможности для роста и развития страны. Такое мнение высказала председатель Центрального банка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления в рамках Финансового конгресса регулятора.

«У нас впереди очень неспокойные времена, но я уверена, что это и новые возможности для развития, для роста производительности труда в условиях дорогой рабочей силы. Мы на это можем опереться», — поделилась она.

По словам главы ЦБ, из-за этого страна пока не может выдохнуть и замедлиться несмотря на то, что она завершила адаптацию к факторам, которые влияют на нее извне.

«Структурная адаптация к внешним ограничениям, на мой взгляд, в основных чертах завершилась, то есть мы показали, что мы к этому умеем адаптироваться», — рассказала председатель ЦБ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Набиуллина рассказала о ситуации с инфляцией в России и шансах снижения ключевой ставки. По ее словам, процесс замедляется быстрее, чем ожидалось по прогнозам Центрального банка.

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