Путин проведет телефонный разговор с Трампом
Беседа состоится 3 июля.
Фото: © РИА Новости/ Илья Питалев
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Между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом состоится 3 июля телефонный разговор. Об этом сообщил российский лидер.
«Я сегодня буду разговаривать с президентом США», — сказал Путин во время посещения выставки конкурса растущих российских брендов «Знай наших» в национальном центре «Россия».
Последняя беседа между лидерами двух стран состоялась 14 июня. Она длилась 50 минут. В ходе телефонного разговора Путин и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также прохождение переговоров между Москвой и Киевом.
Кроме того, 1 июля Путин провел телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном. В западных СМИ это было воспринято как дипломатический риск для президента Франции. Это событие показало, что европейские политики начали сближаться с Москвой, которую они долгое время игнорировали.
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