«Встретились молодость и мечты»: праздник «Алые паруса» отметили в ведущих иностранных СМИ

Это мероприятие никого не оставило равнодушным.

Праздник «Алые паруса» с каждым годом становится все более масштабным мероприятием. В 2025 году, помимо россиян, его посетили более 500 иностранных выпускников. Но даже зарубежные СМИ тех стран, вчерашние школьники которых на празднике не присутствовали, отметили, каким завораживающим получился праздник.

Так, корейский портал NATE опубликовал фотографии и видео с Дворцовой площади Санкт-Петербурга и проход брига «Россия» по Неве. Аргентинское издание Clarin вело трансляцию праздника на своих площадках. А испанская газета La Vanguardia написала, что «красочное шоу наполнило реку Нева волшебством».

Больше всего отклика праздник «Алые паруса — 2025» получили среди зарубежных изданий в китайских СМИ.

«Этот вечер — не только церемония прощания со школой, но и коллективная дань уважения романтике, свободе и мужеству в жизни. <…> На Неве встретились молодость и мечты», — сообщается в публикации портала SOHU, в которой журналисты поэтично описали то, что происходило в ночь на 29 июня в Санкт-Петербурге.

СМИ из КНР отметили не только организацию «Алых парусов — 2025», но и подробно рассказали об истории праздника. Агентство Xinhua назвало «Алые паруса» одним из самых знаковых культурных традиций Санкт-Петербурга. А портал SINA рассказал о символизме брига «Россия» и выложил фрагмент его выхода в акваторию Невы.

Праздник «Алые паруса» возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В этом году мероприятие отметило юбилей — 20 лет со дня возвращения. Главной темой праздника в 2025-м стало 80-летие Великой Победы.