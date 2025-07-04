Иран откроет воздушное пространство и возобновит работу большей части аэропортов

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 22 0

Изменения вступят в силу в течение дня 4 июля.

Иран открыл воздушное пространство и возобновил работу большинства аэропортов

Фото: www.globallookpress.com/Rouzbeh Fouladi

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Воздушное пространство над Ираном вновь откроют. Также восстановят работу большинства аэропортов для внутренних и международных рейсов. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Организации гражданской авиации страны.

По данным источника, находящиеся в Тегеране аэропорты Мехрабад и имама Хомейни, аэропорты на севере, востоке, западе и юге страны начнут функционировать в прежнем режиме и предоставление услуг по авиаперевозкам возобновится.

В ведомстве уточнили, что аэропорты государства, кроме расположенных находятся в Исфахане и Тебризе, снова заработают 4 июля с 05:00 утра и до 18:00 вечера по местному времени.

Уточнялось, что такое решение приняли после проверок безопасности и межведомственного взаимодействия представителей гражданской авиации. В организации добавили, что в аэропортах в Исфахане и Тебризе к полноценной работе инфраструктура пока до конца не подготовлена. Принимать рейсы в них будут после полного восстановления.

До этого, 2 июля, в Иране объявили о закрытии воздушного пространства для транзитных рейсов над центральной и западной территориями. Затем, 3 июля, российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейсы из Москвы в Тегеран в связи с ограничениями. Открытие маршрута запланировано на 4 июля.

Ранее 5-tv.ru писал, что десятки рейсов отменены в Новосибирске из-за тумана.

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