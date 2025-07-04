В Ярославской области жильцов эвакуировали из-за угрозы обрушения дома

В Переславле-Залесском Ярославской области из-за угрозы обрушения многоквартирного дома было эвакуировано 26 человек. Об этой ситуации стало известно из сообщения губернатора российского субъекта Михаила Евраева в Telegram-канале.

Глава области уточнил, что угроза обрушения дома № 8 на улице 40 лет ВЛКСМ была выявлена во время проведения земляных работ у фасада жилого здания. В связи с обнаруженной проблемой на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о расселении жильцов.

Как уточнил Евраев, все 26 человек, находившиеся в здании, были успешно эвакуированы. В настоящий момент на месте продолжают работать экстренные службы, добавил губернатор.

Ранее, 9 июня, в Алейске Алтайского края произошло частичное обрушение угловой части многоквартирного дома. Пострадавших в аварии не было. Повреждения затронули нежилые помещения на двух этажах.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Дагестане ребенок погиб из-за падения стены дома во время ДТП. В здание врезался легковой автомобиль.