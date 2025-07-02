В Дагестане ребенок погиб из-за падения стены дома во время ДТП

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 17 0

Водитель не справился с управлением и въехал в частное здание.

В Дагестане ребенок погиб из-за падения стены дома при ДТП

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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В селе Новогеоргиевка Тарумовского района республики Дагестан в стену дома врезался автомобиль. В результате обрушения кладки на месте происшествия погибла находившаяся поблизости четырехлетняя девочка. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы регионального МВД РФ в Telegram-канале.

«От полученных травм ребенок скончался в карете скорой помощи по пути в больницу», — отметили в сообщении ведомства.

По имеющимся данным, за рулем въехавшего в частное здание автомобиля ВАЗ-2112 находился 29-летний местный житель. Как отмечалось в источнике, мужчина не справился с управлением транспортным средством.

В машине на момент ДТП также находились два пассажира — 28-летняя женщина и четырехлетний ребенок, которых госпитализировали в больницу. У них диагностированы травмами различной степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Башкирии в результате ДТП на питбайке погибли двое подростков. Сообщалось, что для выяснения обстоятельств трагического происшествия к работе привлекли экспертов-криминалистов регионального МВД, а также следственно-оперативную группу.

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